أعلنت محافظة البحيرة، أنه بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ19 في سبتمبر، وبالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، تم إصدار طابع بريد تذكاري لمحافظة البحيرة لأول مرة، يضم مجموعة من الرموز وأهم المعالم السياحية والدينية بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه من المقرر إصدار 1000 طابع بريد تذكاري لتوثيق العيد القومي للمحافظة، ومقرر توزيعهم خلال أيام الاحتفالات فى الفترة من 22 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

وأضافت المحافظة، أنه سيتم إتاحة طابع العيد القومي لمحافظة البحيرة بجميع مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة والذي نحتفل به في الـ19 من سبتمبر من كل عام تخليدا لانتصارات أهالي رشيد على الحملة الإنجليزية على مصر، المعروفة باسم حملة "فريزر 1807".

جدير بالذكر أن الطابع يضم الرموز التي تميز محافظة البحيرة، وإلى أهم المعالم السياحية والدينية بالمحافظة وأبرزها:

• مسجد أبو مندور

وسُمى المسجد بهذا الاسم نسبة إلى العارف بالله محمد أبو مندور، والذي اشتهر بأبو النضر لقوة بصره، وحضر إلى رشيد عام 991 ميلادي، بعد معركة كربلاء بالعراق وعاش برشید 11 عامًا، وبنى المسجد في تلك الفترة كما شهدت منطقة تل أبو مندور أعمال تطوير وتنمية ضمن خطة وضع رشيد على الخريطة السياحية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أصدرها ضمن توصيات مؤتمر الشباب بالإسكندرية خلال شهر يوليو 2017.

• متحف رشيد القومي

يعرف باسم "منزل عرب كلى"، والذي يرجع تاريخه إلى القرن 12 هـ ويعرض ملامح عن تاريخ رشيد الوطني، ويتكون من 4 طوابق والأرضي مخصص كبيت للهدايا، والطابقان الثاني والثالث مخصصان للعرض المتحفي وبهما نحو 334 قطعة أثرية أبرزها القطع الرخامية وحامل الإناء والأزيار لتنقية المياة، وشواهد القبور التي تعود إلى العصر العباسي، ومجموعة من التماثيل التي تحكي بسالة أهل رشيد في الدفاع عن مدينتهم، كما يضم نموذج لقلعة رشيد وتماثيل ولوحات لشخصيات مهمة ومجموعة من البنادق والسيوف، ومجموعة من الآثار الإسلامية المكتشفة بمدينة رشيد منها أوان فخارية وعملات إسلامية.

• مدينة رشيد الجديدة

تقع في موقع متميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غربًا وصولًا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريبًا، وتبعد عن الطريق الساحلي الدولي بحوالي 5 كيلوات، ومن المخطط أن تستوعب المدينة كل أنواع الإسكان (السياحي - المتوسط - الاجتماعي)، بجانب المشروعات الخدمية.

• دار أوبرا دمنهور

هي أوبرا تاريخية شيدت في عهد الملك فؤاد الأول في عام 1930 م على غرار أوبرا القاهرة التي احترقت في سبعينات القرن الماضي، وقام الملك فؤاد بوضع حجر الأساس لمبنى البلدية والسينما والمكتبة في الثامن من نوفمبر سنة 1930 م، وقد أطلق على القسم الغربي من المبنى أولا "سينما وتياترو فاروق"، ثم تغير الاسم من "سينما فاروق" إلى "سينما البلدية" في سنة 1952م، وظل الأمر على ذلك حتى سنة 1977 م عندما تغير الإسم إلى "سينما النصر الشتوي"، وأخيرًا أطلق عليها "مسرح وأوبرا دمنهور".

• قناطر إدفينا

قناطر إدفينا يرجع إنشاؤها إلى نوفمبر من عام 1948م عندما بدأ العمل في إنشائها كهويس ملاحي عند البر الأيسر وتم افتتاحها عام 1951 م، وهي القناطر الوحيدة التي تحجز مياه نهر النيل فرع رشيد عن مياة البحر الأبيض المتوسط، حيث ساعدت في توفير ما يزيد على مليار متر مكعب من المياة كانت تصرف في البحر.

• كاتدرائية الأنبا بيشوي

والملحقة بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي والذي كان تلميذ للانبا مقار، وعمل بقيادته مع مجموعة من الرهبان أواخر القرن الرابع الميلادي، مساحته فدانین ویضم خمس كنائس أكبرها كنيسة الأنبا بيشوى ويعد الدير أحد الركائز الأساسية لمسار العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون.

• لقاء النهر مع البحر

والمياه بالطبع ترمز للقاء بين النيل والبحر على أرض مدينة المليون نخلة "رشيد"، والذي وصفها الحق –سبحانه وتعالى- معجزته في قوله تعالى: "مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان".

• المراكب الشراعية

مدينة رشيد أقدم المدن المصرية، التي تشتهر بالصيد وتصنيع المراكب الشراعية والسفن واليخوت.

• النباتات الخضراء

ترمز لشهرة محافظة البحيرة بالمحاصيل المتعددة مثل المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، حيث تسهم بنصيب مهم في التجارة الخارجية لما لها من إنتاج عال من المحاصيل الزراعية ويطلق عليها "سلة غذاء مصر".

• الطيور

ترمز إلى إن البحيرة تُعد من أكبر المحافظات في الإنتاج الداجني.

• الوميض الأبيض

كناية عن تميز المحافظة بزراعة القطن "الذهب الأبيض" لما له من أهمية اقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى التصدير لدول العالم.

• شعار المحافظة

سنبلة دليل على انتشار حرفة الزراعة.

• منطقة صفراء

دليل على الصحراء بجنوب المحافظة في مديرية التحرير ومركز وادي النطرون.

وقد روعي في تصميم الطابع الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة بالمحافظة، حيث تم تصميمه بألوان الباستيل الربيعية التي تضيف لمسة مفعمة بالحياة وتعطى شعورًا بالراحة والهدوء.