الزراعة: نستهدف زراعة 10 ملايين فدان الموسم المقبل

علق محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استعراض تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي الجديد.



وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية تتميز بزارعة الأراضي الزراعية في موسمي الصيفي والشتوي، مضيفا أن المستهدف من الموسم المقبل للزراعة الوصول لـ 10 ملايين فدان.



وأوضح أنه يتم مضاعفة زراعة الأراضي الزراعية بأكثر من موسم لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أنه يتم العمل على زيادة الكفاءة الأراضي الزراعية لتصل إلى 180%، من أجل مضاعفة الإنتاج.



وأشار إلى أن الوزارة تنظم الدورة الزراعية وتحافظ على كفاءة الأرض، لتطوير العملية الإنتاجية للمحاصيل المزروعة، كما تعمل وفق خطة علمية منهجية مدروسة للوصول لتركيب المحصول الأنسب، ولتعظيم إنتاجية الأراضي الزراعية، فضلا عن تطوير التأوي.



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي الجديد.