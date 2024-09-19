إعلام إسرائيلي: استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان في الموجة الثانية من الضربات.

وفي وقت سابق من اليوم، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بنحو 30 صاروخا مواقع قرب مجرى الليطاني والمحمودية جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن أكثر من 30 غارة إسرائيلية على مناطق بالقطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي صدّق على خطط للجبهة الشمالية.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن جيش الاحتلال قوله إننا أمام أيام قوية وعنيفة في الجبهة الشمالية.

من جهتها، أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بأن عشرات الغارات الإسرائيلية تستهدف المحمودية وأطراف جبل الريحان بجنوب لبنان.