أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، بأنه تم السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) بمخاطبة الأمم المتحدة عبر الفيديو بعدما حرمته واشنطن من الحصول على تأشيرة دخول أراضيها.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة حرمان كبار المسئولين في السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد وإلغاء التأشيرات الحالية لمنعهم من حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من هذا القرار.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان سابق، إن "الوزير ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت أن "إدارة ترامب واضحة: من مصلحة أمننا القومي أن نحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".