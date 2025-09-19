 راحة خاصة لنجم الزمالك بقرار من الجهاز الفني - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 7:20 م
راحة خاصة لنجم الزمالك بقرار من الجهاز الفني

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 7:12 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 7:12 م

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة للبرازيلي خوان بيزيرا من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد وفاة جدّة اللاعب بالأمس، ووافق الجهاز الفني على منحه راحة، خاصة وأنه سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء  المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.


