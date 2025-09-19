أصدر وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تهديدًا مباشرًا لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وكتب كاتس في منشور عبر منصة "إكس": "يا عبد الملك الحوثي، سيأتي دورك. ستُرسل للقاء كامل حكومتك وجميع أعضاء محور الشر الذين ينتظرون في قاع الجحيم"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن إحباط العديد من قادة الحوثيين، وفق ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف كاتس: "سيتم استبدال شعار 'الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود' المكتوب على علم الحوثيين بعلم إسرائيل الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في عاصمة اليمن الموحد".

وكان أمس الخميس، قد أصابت طائرة بدون طيار فندقًا بشكل مباشر في إيلات جنوب إسرائيل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة ثانية وصاروخ. ودوت صفارات الإنذار في المنطقة قبل استهداف الطائرة، وأعلن الجيش تأجيل كلمة للمتحدث الرسمي بعد الحادث.