أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، من خلال توفير الإمكانات والاحتياجات اللازمة للطلاب والمعلمين، بما يشمل أعمال التطوير والصيانة للمدارس، والتدريب العملي، وتهيئة البيئة المحيطة بالمؤسسات التعليمية.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزيتها، مشددًا على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة الإنشائية، والتأكد من سلامة المباني، وتغطية البالوعات، وصلاحية الأسوار والنوافذ والزجاج، وفحص الأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى توفير طفايات الحريق وغسل خزانات المياه وتنظيفها، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية والبسيطة.

وشدد النجار على أهمية الانضباط في سير العملية التعليمية والتزام الطلاب بالحضور اليومي، مؤكدًا عقد لقاءات دورية مع قيادات التربية والتعليم على مستوى المحافظة لمتابعة انتظام الدراسة وضمان سير العملية التعليمية بكفاءة منذ اليوم الأول.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة نظافة محيط المدارس، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة مظاهر الإهمال أو الإشغالات لضمان بيئة نظيفة وآمنة للطلاب، مؤكدًا التنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتنفيذ جولات ميدانية خلال اليوم الدراسي لرصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا.

واختتم المحافظ رسالته إلى الطلاب بالدعوة إلى الالتزام بواجباتهم الدراسية، والتحلي بالإيجابية والمثابرة، والسعي نحو التفوق العلمي، مؤكدًا أن التعليم هو السبيل الأهم لبناء مستقبل مشرق لمصر.

وأشار النجار إلى أن دعم منظومة التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة، مع استمرار العمل على توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التغيرات الحديثة وتلبي احتياجات العصر، مشددًا على أهمية تضافر جهود الجهات التنفيذية والتعليمية والمجتمع المدني للنهوض بالمنظومة التعليمية وتحقيق أفضل النتائج خلال العام الدراسي الجديد.