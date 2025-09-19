وزير عراقي: اكتشاف أثري جديد في محافظة نينوى شمالي بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك اليوم الجمعة عن اكتشاف أثري مهم يعزز الإرث الحضاري للعراق في محافظة نينوى /400كم شمالي بغداد.

وقال فكاك في تصريح صحفي إن الاكتشاف الجديد يأتي "ضمن أعمال التنقيبات المشتركة للبعثة العراقية – الألمانية في موقع تل النبي يونس بمدينة الموصل المتمثل بالثور المجنح الثاني الذي يزين واجهة قصر الملك الآشوري أسرحدون ".

وثمّن الدور الكبير للهيئة العامة للأثار والتراث ومفتشية أثار وتراث نينوى لجهودها المتواصلة لحماية الإرث الحضاري وإعادة توظيف المواقع الأثرية لتكون رافدا مهما للحركة السياحية وموردا اقتصاديا وطنيا .

واستمع الوزير العراقي إلى شرح مفصل خلال زيارته لموقع الاكتشاف عن تقنيات النحت وارتفاع هذه الثيران المجنحة إضافة إلى الرؤية المستقبلية لتوظيف هذا الموقع ضمن مشروع متحفي يربط بين الأثار الآشورية والتراث الإسلامي بما يعزز القيمة السياحية والأثرية للعراق ونينوى بشكل خاص.

وكانت محافظة نينوى قد تعرضت خلال سيطرة تنظيم داعش على المحافظة منتصف العام 2014 إلى أوسع حملة لتدميرالمواقع والمتاحف و القطع الأثرية ونهب المئات منها وتهريبها إلى خارج البلاد.