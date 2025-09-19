استمرار غلق شواطئ الإسكندرية أمام المصطافين، كان هو القرار الذي أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم الجمعة، بعد رفع الرايات الحمراء ومنع نزول البحر نهائيًا، تنفيذًا لتعليمات المحافظة وحرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي القرار في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، ما استدعى غلق جميع الشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي حتى تحسن الأحوال الجوية.

قال ميسرة محمد أحد مسؤولي الشواطئ، إن مازلت الرايات الحمراء مرفوعة، والأولوية القصوى في الوقت الحالي هي الحفاظ على حياة المصطافين، مؤكدًا أن الأمواج مرتفعة وغير آمنة للنزول، وأن فرق الإنقاذ والغواصين منتشرة على امتداد الشواطئ بكامل جاهزيتها للتدخل عند الضرورة.

وأضاف محمد عاشور، أنه مازال غلق الشواطئ مستمر، وجميع بوابات الدخول مغلقه، مضيفا اننا نعلم أن القرار قد يزعج بعض الزائرين، لكن سلامة الناس أهم من أي شيء، وسنفتح الشواطئ فور استقرار البحر.

وكان قد أعلنت المحافظة عن الغلق الكلي لجميع الشواطئ بقطاعيها الشرقي والغربي، تنفيذًا لقرار رفع الرايات الحمراء نتيجة الاضطراب الشديد في حركة البحر، وذلك حتى ظهر السبت المقبل.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا عاجلًا يحذّر من اضطراب حركة الملاحة على سواحل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، وبورسعيد، وذلك خلال الفترة من عصر الخميس وحتى ظهر السبت.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة أحمد إبراهيم، فى بيان سابق، أنها تتابع بدقة التزام مستأجري الشواطئ بتنفيذ القرار، والتأكد من غلق البوابات وعدم استقبال الرواد، تنفيذًا لتعليمات محافظة الإسكندرية، كما شددت على أن فرق الإنقاذ منتشرون بكامل طاقاتهم على جميع الشواطئ لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.