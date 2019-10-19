الفيلم يستهدف الأطفال والكبار على حد سواء.. وأحب تقديم هذه النوعية من الأعمال وأقوم بكتابتها

لا يقلقنى تقديم هنيدى لشخصية «عقلة الإصبع» فى فيلمه الجديد وأنا واحد من جمهوره

ــ لم يحدد عرض مسلسلى «ملاك» فى موسم رمضان القادم.. وأجسد خلاله شخصية طبيب

لا أستطيع تقديم مسلسل كوميدى.. وأتمنى أن يجمعنى عمل مع شقيقى

قال الفنان كريم فهمى: إنه يجسد شخصية تسمى «ديدو» خلال فيلمه الجديد الذى يحمل نفس الاسم، والذى يتحول مع عدد من أبطال الفيلم لعقلة الإصبع ومن هنا تبدأ المفارقات الكوميدية، ويشاركه البطولة عدد من نجوم الكوميديا هم بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت.

وأضاف فهمى أن الفيلم تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى والمغامرة، مشيرا إلى أن الفيلم عائلى يستهدف الأطفال والكبار على حد سواء، معربا عن حبه لتقديم هذه النوعية من الأعمال، والذى يجد نفسه فيها خاصة أنه يقوم بكتابتها أيضا.

وأوضح فهمى أن فريق العمل بذل مجهودا كبيرا فى الفيلم من كل النواحى سواء فى التمثيل والإخراج والإنتاج، وإنه تعرض لإصابة فى يده اليسرى أثناء تصوير أحد المشاهد، مشيرا إلى أن الفيلم يضم 85 % منه أعمال جرافيك وتقنيات بصرية بتكلفة إنتاجية عالية جدا.

وأشار كريم إلى أنه تحمس لكتابة الفيلم وفكرته التى لم تقدم فى مصر من قبل والتى تحمس لها المنتج أحمد محمد السبكى، وتشبه فيلم (Honey، I Shrunk the Kids) والذى يحمل نفس روح العمل مع اختلاف الأحداث والفكرة.

وعن تقديم الفنان محمد هنيدى لفكرة عقلة الإصبع أيضا فى فيلمه الجديد «كينج سايز» قال فهمى: «شرف كبير أن استاذ هنيدى هيقدم نفس فكرة عقلة الإصبع فى فيلمه الجديد واللى أكيد هيكون مختلف تماما عن فكرة فيلمى «ديدو» وأنا واحد من جمهوره الذى ينتظر الفيلم».

أوضح فهمى أنه سعيد بمشاركة الثلاثى فهمى وشيكو وهشام ماجد معه فى الفيلم كضيوف شرف، والذين أضافوا لروح الفيلم بشكل كبير.

وأشار فهمى إلى أنه يعمل حاليا على تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم، استعدادا لطرحه فى موسم نصف العام، مؤكدا أن توقيت عرض الفيلم يشغله كثيرا، لكن القرار النهائى لمنتج العمل، لأن فيلمه الأخير «على بابا» تم عرضه فى موسم شم النسيم وهو موسم قصير جدا ولم يأخذ حقه فى العرض بالشكل الكافى لكن رغم ذلك استطاع أن يحقق إيرادات جيدة، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم أعمال تحقق المعادلة بين تقديم عمل جيد ويستطيع المنافسة على شباك الإيرادات.

وقال فهمى إنه يستعد لتصوير مسلسله الجديد «ملاك»، ويجسد خلاله شخصية «طبيب»، ويتعاون فيه مع المخرج إبراهيم فخر، والمؤلف حسان الدهشان وإنتاج السبكى، موضحا أن المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم، وينتمى لنوعية أفلام الأكشن والغموض والرومانسية فى 30 حلقة، موضحا أنه حتى الآن لم يحدد موعد عرضه سواء فى رمضان المقبل أو خارج الموسم.

وأضاف فهمى أن فكرة عمل يجمعه مع شقيقه الفنان أحمد فهمى مطروحة، وينتظران فقط عملا مختلفا لتقديمه، موضحا أنه من الصعب أن يقدم مسلسلا كوميديا، مثل ريح المدام والواد سيد الشحات على مدى 30 حلقة.