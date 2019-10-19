الجيش الجزائري يدمر 5 مخابئ للإرهابيين شمال شرق البلاد

دمر الجيش الجزائري اليوم السبت، 5 مخابئ للإرهابيين بولايتي باتنة وسكيكدة (شمال شرق).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان صحفي - أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليتي بحث وتمشيط بباتنة وسكيكدة، تم تدمير 5 مخابئ للإرهابيين تحتوي على ألغام تقليدية الصنع، وبنادق وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من البارود ومعدات تفجير.

من جانب آخر.. وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرس السواحل الجزائري محاولة 70 شخصا الهجرة غير الشرعية عبر قوارب بكل من ولايتي وهران وعين تيموشنت (شمال غرب)، وسكيكدة والطارف (شمال شرق).

وأشارت الوزارة إلى أن عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود أوقفوا 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وغرداية (وسط).