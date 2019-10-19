السجن 3 سنوات لتاجر سيارات لتزويره بطاقة رقم قومي في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، السبت، تاجر سيارات يدعى "ع.إ.س" بالسجن 3 أعوام، لاتهامه بالتزوير في المحررات الرسمية "بطاقة رقم قومي"، وذلك في القضية رقم 39967 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة أول العامرية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين طارق محمد حافظ، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر، فايز بيومي القطعاني.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث إدارة الأحوال المدنية، يفيد قيام تاجر سيارات بتزوير بطاقة رقم قومي بسجل مدني أول العامرية، باسم المدعو "م.س.م" مستبدلا صورته بصورة صاحب البطاقة الأصلية.

كشفت تحريات ضباط إدارة الأحوال المدنية أن صاحب البطاقة الأصلي كان محبوسًا على ذمة قضية في أحد سجون الإسكندرية، إلا أنه بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المحكوم علية فيها، ذهب لتجديد بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومي" الخاصة به، ففؤجي بإصدار بطاقة باسمه لشخص آخر.

وأقر المتهم بالواقعة، فتم عرضه على النيابة العامة والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.