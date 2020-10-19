الكويت تسجل 9 وفيات و686 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الاثنين، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 710.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 686 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 116 ألف حالة و832.

وأشار المتحدث إلى وجود 133 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 746 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 108 آلاف و606 حالات.