أمين عام الجامعة العربية يتوجه إلى تونس وليبيا

يبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم زيارة إلى كل من تونس وليبيا؛ للمشاركة في اجتماعات تعقد في الدولتين.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة - في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/ - أن الأمين العام سيشارك في افتتاح الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون والمقرر عقده في تونس تحت شعار "دورة التواصل والتجديد"، وهو المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة.

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط سيشارك - كذلك - في عدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان أبرزها الجلسة الختامية لمؤتمر الإعلام العربي الذي يناقش أبرز القضايا والتحديات الماثلة حالياً أمام الإعلام العربي، وافتتاح معرض "الأسبو" للإذاعة والتليفزيون وسوق البرامج الذي سيقوم بعرض أحدث الانتاجات السمعية والبصرية في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

ولفت إلى أنه، على هامش أعمال المهرجان، سيقوم أمين الجامعة العربية بافتتاح الفندق المملوك لاتحاد إذاعات الدول العربية والذي سيسهم في دعم إمكانيات الاتحاد في تطوير العمل الإعلامي العربي.

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام خلال الزيارة مع الرئيس قيس سعيد رئيس تونس والسيدة نجلاء بودن رئيسة الوزراء.

وينتظر خلال ذات الزيارة، قيام الأمين العام بافتتاح أعمال المنتدى العربي للأمن السيبراني الذي تنظمه المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنفيذاً لتوصيات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، حيث من المقرر أن يشهد المنتدى إطلاق النسخة الأولى من الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة بالتعاون مع شركائها.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط سيتوجه إلى ليبيا في 21 أكتوبر؛ للمشاركة في اجتماع وزاري هو الاول الذي تستضيفه ليبيا منذ سنوات حول مبادرة استقرار ليبيا، والذي دعت إليه الحكومة الليبية صاحبة المبادرة بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية و إنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.