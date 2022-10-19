ميدو جابر: أغلقنا ملف مباراة المصري ولا نفكر إلا في مواجهة الزمالك

عبر ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق المصري البورسعيدي في أول جولة من مسابقة الدوري العام.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "بكل تأكيد المباراة كانت صعبة، خاصة وأن فريق المصري يمتلك لاعبين وجهاز فني على مستوى عالي جدًا، ولكن طوال الفترة الماضية اجتهدنا مع الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، حتى نقدم مستوى جيد، في ظل الدعم المستمر من جانب الإدارة وتوفير كل الامكانيات لتحقيق نتائج إيجابية. "

وتابع : "بكل تأكيد البداية مهمة وفوز على فريق كبير بنتيجة كبيرة يعطينا دفعة معنوية في الإستمرار على نفس النهج، حصدنا ٣ نقاط مهمة في بداية المشوار ولكن المشوار طويل في الدوري، اغلقنا ملف هذه المباراة ومن غدًا سنركز على المباراة القادمة أمام الزمالك."

وأختتم لاعب سيراميكا كليوباترا حديثه، بأن الفريق يمتلك قوام مميز وقوي، استطاع أحمد سامي وبمساعدة الإدارة أن ننتدب لاعبين مميزين بالإضافة للعناصر التي كانت موجودة والجميع هدفه هذا الموسم أن نقدم مستوى يليق بإسم النادي، وسنجتهد خلال الفترة القادمة على تحقيق ذلك.