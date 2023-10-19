شرطة برلين: توقيف عشرات الأشخاص إثر أعمال شغب خلال تجمعات مؤيدة لفلسطين

أعلنت متحدثة باسم شرطة برلين أنه تم توقيف أعداد كبيرة من الأشخاص خلال تجدد أعمال شغب في إطار تجمعات موالية لفلسطين في وسط برلين.

وصرحت المتحدثة صباح اليوم الخميس، بأن قوات الشرطة أوقفت 174 شخصا خلال هذه الأعمال بحي نويكولن وسط العاصمة برلين، والذي يسكنه كثير من العرب في برلين.

وبحسب المتحدثة، تعرض 65 فردا من أفراد الشرطة للإصابة خلال هذه الأعمال، وأوضحت أن واحدا منهم اضطر لإنهاء خدمته، وأشارت إلى أنه تم بدء إجمالي 65 قضية تحقيق.

يذكر أن حي نويكولن شهد أعمال شغب ليلة الأربعاء/ الخميس، واحتدمت الأجواء بشدة حول شارع "زونين أليه" وهو أحد الشوارع الشهيرة بأنها تكتظ بأعداد كبيرة من العرب، وكذلك الأتراك، في برلين.

وخلال أعمال الشغب تم إشعال ألعاب نارية وإلقاء مواد مشتعلة وحجارة على سيارات الشرطة.

وتدخلت قوات الإطفاء، حيث قضت على عدة حرائق صغيرة اندلعت إثر ذلك.

وخلال الأيام الأخيرة شهدت برلين ومدن ألمانية أخرى مظاهرات مؤيدة لفلسطين منذ بدء التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط.