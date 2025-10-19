تعليم القاهـرة تعلن عن أماكن التدريب التربوى والبدنى والذهنى للمعلمين الجدد (الدفعة الخامسة) على المناهج المطورة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن أماكن التدريب التربوى والبدنى والذهنى للمعلمين الجدد (الدفعة الخامسة) بمسابقة (٣٠ ألف معلم) على المناهج المطورة.

ويعقد التدريب على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/١٠/٢١ إلى يوم الخميس ٢٠٢٥/١٠/٢٣ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، على أن يكون اليوم الثانى تدريب بدنى.

• وحددت تعليمات التدريب وهي:

- التأكد من بيانات المتدربين بالإطلاع على بطاقة الرقم القومى ومطابقتها بالكشوف المرسلة إلى قسم التدريب، والمتضمنة أسماء المجتازين الاختبارات المبدئية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تخصصات (العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والدراسات الإجتماعية).

- يحضر معلمو الدفعة (5) التدريب فى أيامه الثلاثة دون أن يطلب منهم ممارسة أى من التدريبات الرياضية.

- يسمح للمتدربين بتلقى التدريب فى أقرب محافظة لهم غير محافظتهم الأصلية مع المتابعة بمسئول إدارة التدريب بالمديرية.

- يتعين على جميع المتدربين الحصول على إفادة رسمية باجتياز برنامج التدريب التربوى والبدنى والذهنى، حيث تعد هذه الإفادة أحد مسوغات التعيين الأساسية.

- سيتم تحديد 3 أيام إضافية لمن يتخلفون عن التدريب لظروف قهرية (خدمة عسكرية – مرض..) فى المواعيد التى سيتم تحديدها مستقبلاً.

وقالت إنه على المعلمين الذين لم ترد أسماؤهم فى الكشوف التوجه إلى أقرب إدارة مذكورة فى الجداول المرفقة بالقاعات لتلقى التدريب بها.