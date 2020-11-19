 بلغاريا تسجل 3938 إصابة و117 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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بلغاريا تسجل 3938 إصابة و117 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

صوفيا - أ ش أ:
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 9:32 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 9:32 ص

سجلت بلغاريا 3 آلاف و938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة -وفق ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الخميس- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 117 حالة وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 75 ألفا و526 حالة، من بينهم 5 آلاف و629 تم نقلهم لتلقى العلاج بالمستشفيات و313 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة، مضيفة أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تعافى 944 شخصا.

وشهدت العاصمة (صوفيا) أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها بلوفديف وفارنا ثم استارا زاجورا.


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