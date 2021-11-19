القابضة للمياه: استعدادات قصوى وتعامل فوري مع الأمطار بالمحافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار حالة الاستعداد والتأهب بكافة شركاتها التابعة؛ للتعامل مع التغيرات الجوية غير المستقرة التي تشهدها بعض محافظات الوجه البحري وسيناء، وتكليف إدارات الأزمات بالشركات التابعة وفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار.

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم، لأمطار متوسطة إلى شديدة غطت مساحات واسعة من المحافظة كمنطقة وسط، منطقة الجمرك ومنطقة غرب.

وتابع اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمال سحب المياه، مشيرا إلى الدفع بـ96 شفط لسحب مياه الأمطار من الأماكن المتأثرة.

وطالب نافع المواطنين توخي الحيطة والحذر والتزام المنازل حتى يتسنى للعاملين بالشركة والجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، مع تزايد سرعة الرياح، كما ورد ببيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.