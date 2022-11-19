كيم: كوريا الشمالية سترد بالأسلحة النووية على أي تهديدات

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إن بيونج يانج سترد على أي تهديدات من الولايات المتحدة وغيرها مما سماها "القوى المعادية" بالأسلحة النووية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن كيم قوله: "أعلن رسميا أنه إذا استمر الأعداء في تشكيل تهديدات لكوريا الشمالية فإن حزبنا وحكومتنا سيردان بحزم على الأسلحة النووية بأسلحة نووية وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة".

وكانت كوريا الشمالية قد أختبرت يوم الجمعة، صاروخا باليستيا طويل المدى يشتبه في أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، الأمر الذي أثار إدانة الولايات المتحدة ودفعها لإجراء تدريبات جوية مشتركة مع سول.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الصاروخ وهو من طراز "هواسونج 17" هو نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، تم نشره بتوجيهات من كيم وسط "تحركات عسكرية متهورة للمواجهة من جانب الولايات المتحدة وما سماها "قوى معادية أخرى".