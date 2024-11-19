رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية أساس لتحقيق رؤية مصر 2030

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محطة الضبعة النووية أساس لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف خلال كلمة بمناسبة العيد السنوي الرابع للطاقة النووية من العاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن «رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تستند إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي».

وأشار إلى أن «الرؤية تربط خطط التنمية بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الرؤية».

ونوه بأن «أزمة الطاقة العالمية تؤكد صحة رؤية مصر بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وتثبت أن الدولة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز نفوذها الإقليمي والدولي».

ولفت إلى أن الرؤية تشدد على أهمية مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، واتباع نظام بيئي مستدام؛ يعزز المرونة والقدرة على مواجهة التحديات.

وذكر أن الرؤية تؤكد أهمية الاستخدام الرشيد للموارد؛ بما يحفظ حقوق الأجيال المقبلة، في مستقبل أكثر أمنًا وكفاية.