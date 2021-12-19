مجيد بوقرة: نستحق التتويج بكأس العرب

أبدى مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم سعادته بحصد لقب بطولة كأس العرب في قطر بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين دون رد في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، التي جمعت بينهما مساء السبت على استاد البيت المونديالي بالخور بقطر.

وقال بوقرة، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، "أشكر كل اللاعبين بعد الأداء البطولي الذي ظهروا به في كل المباريات التي خاضها فريقنا في البطولة".

وأضاف مدرب المنتخب الجزائري أن الفريق خاض مباراة كبيرة جدا أمام منتخب تونس القوي، لافتا إلى أن فريقه حافظ على تركيزه حتى أخر دقيقة من المباراة لان المباريات الكبيرة تحسمها التفاصيل البسيطة.

وأشار بوقرة إلى أن المنتخب الجزائري استحق التتويج باللقب، بعد أن خاض مباريات غاية في الصعوبة، وقال "رغم أننا لم نحظ بوقت جيد للإعداد، إلا أننا نجحنا في حصد اللقب"، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بهذا اللقب، الذي حصل عليه في بداية مشواره التدريبي.

ووجه مدرب الجزائر الشكر إلى دولة قطر التي منحت فريقه فرصة المشاركة في هذه البطولة الرائعة، مضيفا "البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس".

وأكد بوقرة ان المنتخب الجزائري ظهر بشكل جيد ضد المغرب ومصر وقطر "والروح القتالية كانت كلمة السر".