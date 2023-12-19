كوريا الشمالية: إطلاق صاروخ عابر للقارات يظهر الخيار المتاح إذا اتخذت واشنطن قرارا خاطئا

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز هواسونج - 18 في اليوم السابق، بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج -أون، حيث قال إن عملية الإطلاق أظهرت الخيار الذي سيتخذه عندما تتخذ واشنطن قرارا خاطئا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه تم إطلاق الصاروخ كإجراء تحذيري قوي في ظل الوضع الخطير، حيث إن التهديد العسكري للقوات المعادية ضد كوريا الشمالية أصبح مكشوفا وخطيرا على نحو متزايد.

وحلق الصاروخ لمسافة 1002.3 كيلومتر لمدة 4.415 ثانية (73 دقيقة و35 ثانية) على أقصى ارتفاع يبلغ 6.518.2 كيلومترا قبل سقوطه بدقة في المياه المستهدفة في أعالي البحار في البحر الشرقي، وفقا للوكالة.

ونوهت بأن الزعيم كيم أعرب عن رضاه العميق عن عملية الإطلاق، قائلا إنها عرض عملي للحالة الفعلية والموثوقية للقدرات الضاربة الهائلة والردع المطلق للحرب النووية الذي تمتلكه القوات المسلحة الكورية الشمالية.

وأوضح كيم، أن عملية الإطلاق كانت مناسبة لإظهار العمل الذي استعدت له كوريا الشمالية بوضوح والخيار الذي ستتخذه عندما تتخذ واشنطن قرارا خاطئا ضدها، مؤكدا أن التدريبات أظهرت مرة أخرى بشكل واضح إرادة كوريا الشمالية في اتخاذ أقوى الإجراءات المضادة وقوتها الساحقة.

وأشارت الوكالة، إلى أن كيم شدد على ضرورة أن يواجه الشمال بقوة التهديدات العسكرية للأعداء بمزيد من الأعمال الهجومية من خلال تبني طريقة أكثر تطورا وتهديدا عندما يواصل الأعداء اتخاذ أي خيار خاطئ.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، ذكر أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بعيد المدى نحو البحر الشرقي صباح يوم أمس الاثنين، في الوقت الذي تسعى فيه سول وواشنطن إلى تعاون نووي أوثق ضد تهديدات بيونج يانج، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تطلق كوريا الشمالية فيها صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا العام والمرة الثالثة؛ لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونج-18 يعمل بالوقود الصلب بعد إطلاقه مرتين في أبريل ويوليو.