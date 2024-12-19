البنتاجون: الصين تعمل على توسيع قوتها النووية

تعمل الصين على توسيع قوتها النووية، وزادت من ضغوطها العسكرية ضد تايوان وعززت علاقاتها مع روسيا خلال العام الماضي، وفقا لتقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الأربعاء يفصل الإجراءات التي تسرع من مجالات الصراع الرئيسية مع الولايات المتحدة.



ومع ذلك، يشير التقرير أيضا إلى أن موجة مزاعم الفساد الأخيرة داخل اللجنة العسكرية المركزية الصينية القوية، التي تشرف على جيش التحرير الشعبي الصيني، تضر بنمو الجيش الصيني وقد تبطئ حملته للتحديث.



وقال مسؤول دفاعي رفيع المستوى إن التأثير متباين بعض الشيء، فبينما هناك تقدم في بعض البرامج، تراجعت الصين في برامج أخرى.

وحذر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف التقييم الأمريكي، من أن بكين تعمل على تطوير قوة نووية أكثر تنوعا وتطورا من الناحية التكنولوجية.

وفي حين أن العدد المتوقع للرؤوس النووية حافظ على نمو ثابت، إلا أن الصين تعمل على توسيع قدراتها الاستهدافية.

وقال المسؤول إن بكين ستكون قادرة على استهداف أنواع أكثر ومختلفة من الأهداف، وإحداث أضرار أكبر، كما سيكون لديها المزيد من الخيارات لجولات متعددة من الضربات المضادة.

وتحث الولايات المتحدة الصين على أن تكون أكثر شفافية بشأن برنامجها النووي، بينما تحذر أيضا من أنها ستدافع عن حلفائها وستتخذ الخطوات المناسبة للرد.