الرئيس السيسي: حق العودة للشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى القدس الشرقية والضفة الغربية، لتشمل عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، ضمن فعاليات القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مساء الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد على محورية دور وكالة «الأونروا»؛ لتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين، مؤكدًا أن «حق العودة للشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم».

وجدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، ورفع العوائق الإسرائيلية أمام النفاذ الإنساني للمساعدات.

وأكد أن «النجاح لن يكتب لأي تصور لليوم التالي في قطاع غزة، لو لم يتم تأسيس هذا التصور على تدشين الدولة الفلسطينية - متصلة الأراضي - على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأشار إلى «رفض مصر لأي سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عن طريق التهجير أو فصل غزة عن الضفة والقدس».

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر