 6 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جباليا - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2024 10:54 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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6 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جباليا

وفا
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 10:47 ص | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 10:47 ص

استشهد ستة فلسطينيين، وأصيب آخرون، قبل قليل، في قصف الاحتلال المدفعي شارع النزهة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

ومنذ الصباح، يشهد مخيم جباليا غارات جويّة متتالية من قبل طائرات الاحتلال الحربية، التي تنسف مربعات سكنية في منطقة الخلفاء، تزامنا مع استمرار القصف المدفعي، وإطلاق النار.

وفي حصيلة غير نهائية، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,097 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,244 آخرين، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


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