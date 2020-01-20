سفير مصر بلندن: القمة الإفريقية البريطانية الأولى من نوعها بين دول القارة والمملكة المتحدة

قال السفير طارق عادل، سفير مصر بلندن، إن القمة الإفريقية البريطانية للاستثمار الأولى من نوعها بين الدول الإفريقية والمملكة المتحدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن القمة انقسمت إلى عدة محاور رئيسية منها: ظاهرة تعزيز الاستثمار المباشر إلى إفريقيا، وتطوير الاستثمار المالي من خلال استغلال موارد صناديق الاستثمار العامة والخاصة، بالإضافة إلى محور بحث سبل توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم من التكنولوجيا في القارة الإفريقية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة إلى خارج إفريقيا وغسيل الأموال والفساد.

وذكر أن المشاركة المصرية تأتي في إطار تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار رئاسته للاتحاد الإفريقي، على تعزيز الاستثمار لإفريقيا، مشيرًا إلى وجود تخصيص يتعلق بجلب الاستثمارات إلى مصر، ووجود القطاع الخاص في القمة من أجل خلق شراكات بين الحكومات الإفريقية والقطاع.

ولفت إلى أن توقيع بروتوكول تفاهم بين الصندوق السيادي المصري وأحد الشركات البريطانية العاملة في مجال جذب وتمويل المشروعات، يتيح مليارات الجنيهات الإسترلينية من أجل تمويل عدد كبير من المشروعات المتنوعة في مصر على رأسها مجال البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية الإفريقية.