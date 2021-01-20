وزير مالية فرنسا: دعم الصناعات الجوية أولوية مطلقة

قال وزير مالية فرنسا برونو لو مير، اليوم الأربعاء، إن دعم الصناعات الجوية في فرنسا يمثل أولوية مطلقة بالنسبة للحكومة الفرنسية، باعتبارها واحدة من أفضل القطاعات الاقتصادية أداء وقادرة على النجاح في القرن الحادي والعشرين بدعم من الدولة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لومير يعتزم زيارة مقر رئاسة شركة صناعة الطائرات الأوروبية العملاقة أيرباص في مدينة تولوز الفرنسية يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن فرنسا تعتبر مساهما رئيسيا في مجموعة أيرباص للصناعات الجوية، والتي تساهم فيها أيضا ألمانيا وعدد من الدول والشركات الأوروبية الأخرى، كما تمتلك فرنسا شركة إيداس داسو للصناعات الجوية العسكرية التي تنتج الطائرات المقاتلة رافال وميراج.

ويمثل الدعم الحكومي لشركة أيرباص مصدر نزاع تجاري مستمر مع الولايات المتحدة حيث فرضت في عام 2019 رسوما جمركية بقيمة 5ر7 مليار دولار على الصادرات الأوروبية سنويا بسبب دعم أيرباص، فيما رد الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بفرض رسوم بقيمة 4 مليارات دولار على السلع الأمريكية، بسبب الدعم الحكومي الأمريكي لشركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج.