وفاة الممثل الفرنسي جاسبار أولييل إثر حادث تزلج

توفي الممثل الفرنسي جاسبار أولييل عن 37 عاما إثر حادث تزلج، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدير أعماله وأسرته، مساءاليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع بعد ظهر أمس الثلاثاء في منطقة سافوا، حيث تم نقل أولييل إلى مستشفى في جرونوبل، شمال شرقي البلاد، إثر تعرضه لإصابات بالغة.

وغرد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه كان هناك حب متبادل لا حد له بين أولييل والسينما، وأن الجهمور سيشاهد أعماله بقلوب حزينة من الآن فصاعدا.

وحقق أولييل شهرته من خلال أعمال تشمل فيلم "ماتيلد- آ جريت لاف" للمخرج جان- بيير جونيه. وقد نال الراحل جائزة سيزار السينمائية الفرنسية لأفضل ممثل شاب عن دوره في الفيلم.

كما لفت الانتباه عالميا بدوره الذي جسد فيه شخصية هانيبال ليكتر في شبابه، وذلك في فيلم "هانيبال رايزينج" للمخرج بيتر ويبر، وذلك في عام 2007.