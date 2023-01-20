محرز يقود سيتي لفوز مثير أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

أحرز النجم الدولي الجزائري رياض محرز هدفين وساهم في تسجيل مثلهما، ليقود فريقه مانشستر سيتي لقلب تأخره صفر / 2 أمام ضيفه توتنهام هوتسبير في الشوط الأول، إلى انتصار كاسح 4 / 2، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب خسارته المثيرة للجدل 1 / 2 أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد في لقائه الأخير بالمسابقة، إلى 42 نقطة في المركز الثاني من 19 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال (المتصدر)، الذي خاض 18 مباراة فقط.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 10 انتصارات و3 تعادلات، عند 33 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم توتنهام بهدفين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ديان كولوسيفسكي وإيمرسون في الدقيقتين 45 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يقود محرز انتفاضة سيتي في الشوط الثاني.

وساهم محرز في الهدف الأول لسيتي الذي أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 51، قبل أن يصنع هدف التعادل، الذي سجله النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 53، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة، برصيد 22 هدفا، بفارق 7 أهداف أمام أقرب ملاحقيه هاري كين، نجم توتنهام.

وواصل محرز تألقه، عقب تسجيله الهدفين الثالث والرابع لسيتي في الدقيقتين 63 و90، لينمح النقاط الثلاث للفريق السماوي وينصب نفسه بطلا للقاء، الذي جرى على ملعب (الاتحاد) دون منازع.