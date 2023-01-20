استعداد اللجان لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد وإنهاء كافة الاستعدادات باللجان بالشكل اللازم وتهيئتها لاستقبال الطلاب.



وأشارت إلى إنهاء الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات.



جاء ذلك في إطار إستعدادات محافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي تنطلق اعتبارا من غداً السبت الموافق 21 يناير وتنتهي الخميس الموافق 26 من يناير الجاري.



وشددت على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب والمناخ المناسب لكي يتمكن الطلاب من أداء الإمتحان بشكل سليم، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.



وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم الانتهاء من كافة الإستعدادات بجميع اللجان وعددها 644 لجنة لتستقبل الطلاب الذين سوف يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة غداً البالغ عددهم 120972 طالب وطالبة (انتظام ومنازل)، بالإضافة إلى 1630 طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية داخل 18 لجنة امتحانية وكذا 39 طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهاده الإعدادية (للصم وضعاف السمع) داخل اربع لجان بإدارات (شبراخيت وإيتاي البارود وكفر الدوار ودمنهور)، و15 طالبا من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.



كما تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وكذا سرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية الثمانية عشر بصفة مستمرة؛ لمتابعة سير الامتحان، والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.