إيران تلقي باللائمة على إسرائيل في مقتل 4 من الحرس الثوري في سوريا

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أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم السبت، عن "استشهاد 4 مستشارين إيرانيين في اعتداء الكيان الصهيوني على العاصمة السورية دمشق".

وفي وقتٍ سابق، ذكرت وكالة الأنباء السورية للأنباء (سانا)، اليوم، بأنّ عدواناً إسرائيلياً استهدف مبنىً سكنياً في حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

بدورها، قالت المصادر في دمشق إنّ "العدوان أدّى إلى انهيار المبنى السكني في حيّ المزة بالكامل".

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم في دمشق وألقت باللائمة على إسرائيل فيه.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الهجوم وعادة ما لا يرد على هذه الاتهامات.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي مرارا في الماضي أهدافا في سوريا المجاورة لمنع إيران والميليشيات الموالية لها من توسيع نفوذهم العسكري هناك.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن القتلى كانوا ضباطا بالخدمة السرية في الحرس الثوري الإيراني، وهم ضابط ونائب له ورجلان آخران.

وذكرت بوابة "صابرين نيوز" أن الأعلى رتبة بين القتلى هو ضابط الاستخبارات صادق أميد زاده.

ونشر الحرس الثوري الإيراني هويات الأربعة قتلى الآخرين دون الإشارة إلى أميد زاده. وقد تكون الأسماء التي أعلنها مستعارة.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، التي تعتبر ناطقة باسم الحرس الثوري الإيراني أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم وألقت باللائمة على إسرائيل فيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان إن إيران تحتفظ بالحق في الرد في أي وقت على "إرهاب النظام الصهيوني" إلى جانب الاحتجاج الدبلوماسي، مضيفا: "لن تضيع دماء هؤلاء الشهداء ذوي الرتب العالية".

كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم باعتباره انتهاكا للسيادة السورية. وكان الحرس الثوري الإيراني رد مؤخرا على مقتل جنرال وهجمات إرهابية في إيران بضرب أهداف في العراق وسوريا وباكستان.