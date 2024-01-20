عقد قصر ثقافة المنيا لقاء حواريا بعنوان "مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان" بمنطقة الإسكان المطور بديل العشوائيات، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج التوعية التثقيفية لوزارة الثقافة.

استهلت د. إيمان عليوة - أستاذ علم الاجتماع السياسي، حديثها موضحة مفهوم الإرهاب وأسبابه، ودور الدولة في التصدي له من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

من جهته، ناقش مصطفى الحسيني رئيس المركز الإعلامي الأسبق أسباب انتشار الإرهاب في المجتمعات، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية منها انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستوى التعليم، وهناك أيضا أسباب نفسية كوجود ميول إجرامية للشخص مرتكب تلك الأعمال المشينة.

وفي كلمتها تناولت داليا عماد باحث دكتوراه في القانون العام والإداري، مواجهة ظاهرة الإرهاب من الناحية القانونية، مشيرة إلى أن الدولة وضعت عقوبات وأصدرت تشريعات رادعة من أجل الحفاظ على الأفراد من كل ما يرهبهم ويهدد أمنهم.

واختتم اللقاء بكلمة الشيخ محمود عبد المغني الذي أكد خلالها على ضرورة تقبل الرأي الآخر، ونبذ العنف والأفكار المتطرفة فجميع الأديان السماوية دعت إلى إفشاء السلام.

جاء ذلك بحضور د.رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، ومحمد حسين مسئول الوحدة المحلية بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، قدم قصر ثقافة أبو قرقاص يوما ثقافيا فنيا لطلاب مدرسة الكاثوليك بالتعاون مع جمعية الصعيد، تضمن ورشة حكي بعنوان "محاربة الفكر المتطرف" بحضور الشيخ محمود عطا من إدارة الأوقاف، بالإضافة إلى عرض أفلام وثائقية، وورش فنية وفقرة اكتشاف مواهب في مجال الشعر، والقصة والتمثيل، ومعرض للكتاب اشتمل على أحدث كتب وإصدارات هيئة قصور الثقافة.

وبمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة المنيا ورشة تصميم لوحات فنية باستخدام الفوم والكرتون المقوى، تلاها فقرة رسم علم مصر على وجوه الأطفال.