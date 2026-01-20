 تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.. والمديريات تشدد على الدقة في تقدير ورصد الدرجات - بوابة الشروق
تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.. والمديريات تشدد على الدقة في تقدير ورصد الدرجات

نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 11:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 11:21 ص

بدأت الكنترولات بجميع المحافظات في تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وأكدت المديريات التعليمية على المصححين ورؤساء الكنترولات ضرورة الالتزام الكامل بكال الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال التصحيح، مع التأكيد على الدقة المتناهية في تقدير الدرجات، والرصد والتجميع، بما يحقق مبدأ العدالة ويضمن مصلحة الطلاب.

وأضافت أن عملية التصحيح تتم بحضور الموجهين الأوائل ومعلمي المواد، مؤكدة ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والدقة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وشددت على أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح في المواعيد المحددة، مع مراعاة الشفافية والانضباط داخل الكنترول.

وأشارت إلى ضرورة المراجعة النهائية الشاملة لأوراق الإجابة قبل اعتماد النتائج، مع التأكد من صحة جمع الدرجات ومطابقتها في جميع المراحل.

