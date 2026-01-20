سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت الكنترولات بجميع المحافظات في تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وأكدت المديريات التعليمية على المصححين ورؤساء الكنترولات ضرورة الالتزام الكامل بكال الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال التصحيح، مع التأكيد على الدقة المتناهية في تقدير الدرجات، والرصد والتجميع، بما يحقق مبدأ العدالة ويضمن مصلحة الطلاب.

وأضافت أن عملية التصحيح تتم بحضور الموجهين الأوائل ومعلمي المواد، مؤكدة ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والدقة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وشددت على أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح في المواعيد المحددة، مع مراعاة الشفافية والانضباط داخل الكنترول.

وأشارت إلى ضرورة المراجعة النهائية الشاملة لأوراق الإجابة قبل اعتماد النتائج، مع التأكد من صحة جمع الدرجات ومطابقتها في جميع المراحل.