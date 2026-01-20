قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ولكنه سيبقى بدلا من ذلك في أوكرانيا لتنسيق رد بلاده على الهجمات الروسية التي استهدفت بنيتها التحتية للطاقة.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين، أن خططه قد تتغير تبعا للاتفاقيات التي قد تتوصل إليها بلاده خلال القمة في منتجع التزلج السويسري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الرئيس الأوكراني إن عقد اجتماعات مع الوفد الأمريكي يتوقف على جاهزية الوثائق الثنائية، مؤكدا على ضرورة "التوصل إلى بنود محددة تعزز دعم أوكرانيا أو تسرع إنهاء الحرب".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين في كييف يدرسون حاليا كيفية الرد على هذه الدعوة.