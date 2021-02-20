رئيس جامعة سوهاج يستعرض ملامح استئناف الدراسة والامتحانات

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن المجلس الأعلى للجامعات، المنعقد اليوم بجامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، ناقش العديد من المحاور التي تنظم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبدء الفصل الدراسي الثاني.

وفيما يلي نسرد أهم ما انتهى إليه المجلس:

1- وافق المجلس على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

2- شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقًا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد؛ لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

3- الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد، لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

4- تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري "الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين".

5- الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقًا للأعداد المقررة.

6- حضور الطلاب للجامعات والمعاهد يكون مطابقًا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.

7- التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

8- مد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيًا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات والمعاهد.

9- السماح للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفي هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقًا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

10- الطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب، وفقًا لما يقرره التقريرالطبي، ويسمح له بدخول باقي الامتحانات.