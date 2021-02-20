 المصري يتوصل لاتفاق مع كريم العراقي لتجديد التعاقد - بوابة الشروق
السبت 20 فبراير 2021 1:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

المصري يتوصل لاتفاق مع كريم العراقي لتجديد التعاقد

الشروق
نشر في: السبت 20 فبراير 2021 - 1:10 م | آخر تحديث: السبت 20 فبراير 2021 - 1:10 م

أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن إدارة ناديه توصلت لاتفاق مع كريم العراقي، نجم الفريق الأول لتجديد تعاقده.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس 2 :"العراقي أحد أبناء النادي ولم تكن هناك أزمة في ملف التجديد معه من الأساس".

وأضاف :"النادي توصل حاليًا لاتفاق حول التجديد للعراقي، وتوقيع العقود سيكون الأسبوع المقبل".

وتابع :"كريم العراقي من العناصر المميزة في الفريق وأيضا في المنتخب الأولمبي، ونحن لن يقف أمام اللاعب في حال وصول عرض احتراف يليق به وبالنادي".

وأتم حسن عمار تصريحاته مؤكدًا أنه في حالة حصول اللاعب على فرصة جيدة للاحتراف، فإن إدارة النادي لن تتأخر على قبول تلك الفرصة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك