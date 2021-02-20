المصري يتوصل لاتفاق مع كريم العراقي لتجديد التعاقد

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أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن إدارة ناديه توصلت لاتفاق مع كريم العراقي، نجم الفريق الأول لتجديد تعاقده.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس 2 :"العراقي أحد أبناء النادي ولم تكن هناك أزمة في ملف التجديد معه من الأساس".

وأضاف :"النادي توصل حاليًا لاتفاق حول التجديد للعراقي، وتوقيع العقود سيكون الأسبوع المقبل".

وتابع :"كريم العراقي من العناصر المميزة في الفريق وأيضا في المنتخب الأولمبي، ونحن لن يقف أمام اللاعب في حال وصول عرض احتراف يليق به وبالنادي".

وأتم حسن عمار تصريحاته مؤكدًا أنه في حالة حصول اللاعب على فرصة جيدة للاحتراف، فإن إدارة النادي لن تتأخر على قبول تلك الفرصة.