المخرج إبراهيم السيد: البرنامج يوثق تأثير البيئة الجديدة فى "الأسمرات" على اكتشاف المواهب ودعمها

تنطلق الخميس المقبل الحلقة الأولى من البرنامج الوثائقى «منين لفين» الذى يحكى قصص ومواهب أبناء وبنات حى الأسمرات، من تقديم الفنان محمود عزب، وإخراج ابراهيم السيد، وكتب السيناريو محسن رزق، وبرديوسر عماد فتوح.

البرنامج مكون من 13 حلقة، تحتوى كل منها على مواهب مختلفة من رسم وغناء وعزف موسيقى ورياضات مختلفة، ويرصد بدوره كيفية مساهمة البيئة الجديدة فى ظهور وتطور المواهب، وإبراز الدور الحضارى للدولة المصرية فى خلق مجتمع متحضر يليق بالمصريين، وبدء حياة جديدة ورؤية آمنة للمستقبل.

وقال مخرج البرنامج إبراهيم السيد لـ«الشروق»، إن «منين لفين» يوثق تأثير البيئة الجديدة فى اكتشاف المواهب وتطورها ودعمها، مؤكدا أن حلقات البرنامج الـ13 والتى تذاع يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة الحياة، تحكى قصصا من الواقع الجديد، الذى يعيشه سكان حى الأسمرات، ويرصد إلى أى مدى الدولة المصرية نجحت فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين الذين كانوا يعيشون فى السابق بمناطق غير مخططة وغير آمنة.

وأكد «السيد»، أن الفنان محمود عزب يستضيف فى كل حلقة، أحد المواهب البارزة من سكان الأسمرات، مثل «ملك» لاعبة كرة القدم، و«طريف» الرسام، و«حسين» لاعب الكونغ فو، و«هويدا» المطربة، و«عمر» عارف العود، وغيرهم، كما يسلط البرنامج الضوء على الشخصيات القدوة لهذه الموهبة، مثل الكابتن جمال مدرب كرة القدم، وكابتن مجدى مدرب الكونغ فو، و«مس رانيا» مدرسة الموسيقى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن البرنامج لا يقتصر على تقديم المواهب بل يغوص فى تفاصيل الحياة اليومية لأهالى الاسمرات، ويستعرض بيوتهم من الداخل والخدمات المقدمة مثل الملاعب والمدارس والمستشفيات والمخابز وغيرها من الخدمات التى ضمنت حياة كريمة لجميع من يسكن الحى.

وأهدى الشاعر أيمن بهجت قمر كلمات أغنية التتر للبرنامج، والتى لحنها محمود طلعت، ويغنيها الفنان دياب، ويقول مطلعها: «آدى بيوتنا أحسن 100 مرة كنا فى جرة وطلعنا لبرة.. ومنين لفين جايين منين ووصلنا لفين.. رملة ومحارة وشوف صفوف من البنايين.. ودا مش مجرد طوب ولا بيوت تتبنى.. دى عقول علشان بكرة ابن ابنى يحبنى.. ابسط حق الواحد يلقى بيت يلمه، حيطان بتحاوطه.. واما العيل يلقى جنينة شوفه اتغير شكل شقاوته.. واما الهوا تتنفسه صافى عقلك دا هيكتشف الذرة».