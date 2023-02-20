مقتل 14 شخصا في حادث سير بوسط باكستان

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لقى ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم، بينهم عدة أطفال، إثر اصطدام حافلة ركاب بسيارات أخرى وانقلابها على طريق سريع في وسط باكستان، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة المسؤولة عن الطريق إن 64 شخصا أصيبوا في الحادث.

وقد وقع الحادث خلال الليل بالقرب من بلدة كالار كاهار في إقليم البنجاب.

وقال ثاقب وحيد المتحدث باسم الشرطة المسؤولة عن الطريق السريع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الحافلة كانت متجهة من إسلام آباد إلى لاهور.

وأضاف أن 13 راكبا من بين إجمالي ركاب الحافلة وعددهم 49 حالتهم حرجة.

وأوضح أن الحافلة اصطدمت بثلاث مركبات على الأقل قادمة من الاتجاه المعاكس قبل أن تنقلب. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحادث هو القيادة المتهورة.

وأضاف أنه يعتقد أن الحافلة كانت تسير بسرعة كبيرة أثناء نزولها من على منطقة مرتفعة عندما لم تستجب مكابحها للعمل فجأة.

ومن المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى بسبب خطورة حالة الكثير من المصابين.

ويشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في باكستان بسبب الافتقار للبنية التحتية وسوء صيانة المركبات والقيادة المتهورة.