سوريا: تسليم حمولة سفينة الإغاثة المصرية للهلال الأحمر لتوزيعها على متضرري الزلزال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بوصول سفينة مصرية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية إلى ميناء اللاذقية.

وقالت الوكالة، إنه سيتم تسليم المساعدات إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال.

وأكّدت أهمية هذه الخطوة في دعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم الإغاثة للمتضررين.

وكانت القوات المسلحة المصرية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى ميناء اللاذقية بدولة سوريا.

وبادرت مصر بمد يد العون، من حدوث زلزال سوريا المدمر الذي وقع قبل أكثر أسبوعين، وخلف خسائر بالغة سواء على مستوى الأرواح أو البنى التحتية.