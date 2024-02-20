قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن الجمعية تستهدف توزيع 500 ألف كرتونة مواد غذائية على جميع ‏محافظات مصر خلال شهر رمضان، لافتا إلى الانتهاء من 300 ألف كرتونة إلى اليوم. ‏

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الإثنين، إلى زيادة معدل التبرعات هذا العام، منوها في الوقت ذاته أن القيمة الشرائية للعملة لم تعد مثل العام الماضي. ‏

ونوه أن انتشار جمعية الأورمان في جميع أنحاء مصر يساعدها على إيصال المساعدات إلى الأسر الفقيرة في الأماكن ‏كافة، نافيا تأثر التبرعات بالظروف الاقتصادية الحالية، قائلا: «حجم تبرعات الناس زاد رغم الظروف ودائما في ‏الأزمات التبرعات بتزيد بنحسها جدا في الشعب المصري، الحمد لله وصلنا 300 ألف كرتونة ونحتاج إلى استكمال ‏‏500 ألف كرتونة وأكثر». ‏

وأضاف أن قيمة التبرع للكرتونة 10 كيلوات 455 جنيها، و14 كيلو 645 جنيها، موضحا أن الكرتونة تشمل مواد ‏غذائية أساسية مثل الأرز والمكرونة والسكر والشاي والسمنة والعدس والفول والتمر. ‏

ولفت إلى أن الكرتونة وزن 10 كيلوات تحتوي على 2 كيلو أرز ومثلها مكرونة وعلبة سمنة صغيرة ونصف كيلو ‏عدس وفول وكيلو تمر وصلصة، مؤكدا سعي الجمعية لتوفير كرتونة صغيرة ومتوسطة للمتبرع لمساعدته على ‏المشاركة والتبرع.‏