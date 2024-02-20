قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن الجمعية تستهدف توزيع 500 ألف كرتونة مواد غذائية على جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان، لافتا إلى الانتهاء من 300 ألف كرتونة إلى اليوم.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى زيادة معدل التبرعات هذا العام، منوها في الوقت ذاته أن القيمة الشرائية للعملة لم تعد مثل العام الماضي.
ونوه أن انتشار جمعية الأورمان في جميع أنحاء مصر يساعدها على إيصال المساعدات إلى الأسر الفقيرة في الأماكن كافة، نافيا تأثر التبرعات بالظروف الاقتصادية الحالية، قائلا: «حجم تبرعات الناس زاد رغم الظروف ودائما في الأزمات التبرعات بتزيد بنحسها جدا في الشعب المصري، الحمد لله وصلنا 300 ألف كرتونة ونحتاج إلى استكمال 500 ألف كرتونة وأكثر».
وأضاف أن قيمة التبرع للكرتونة 10 كيلوات 455 جنيها، و14 كيلو 645 جنيها، موضحا أن الكرتونة تشمل مواد غذائية أساسية مثل الأرز والمكرونة والسكر والشاي والسمنة والعدس والفول والتمر.
ولفت إلى أن الكرتونة وزن 10 كيلوات تحتوي على 2 كيلو أرز ومثلها مكرونة وعلبة سمنة صغيرة ونصف كيلو عدس وفول وكيلو تمر وصلصة، مؤكدا سعي الجمعية لتوفير كرتونة صغيرة ومتوسطة للمتبرع لمساعدته على المشاركة والتبرع.