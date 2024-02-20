السعودية تأسف لنقض مشروع قرار يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسف المملكة جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.

وأكدت الوزارة أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير، بحسب وكالة الأنباء السعودية(واس).

وتحذر المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

كانت الولايات المتحدة قد استخدمت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الجزائري.