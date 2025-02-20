وزير الخارجية الإيراني: جيراننا هم أولويتنا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن لقاء المسؤولين القطريين والإيرانيين كان مثمرا، وكتب في رسالة نشرها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "جيراننا هم أولويتنا".

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، ما كتبه عراقجي، حيث قال: "دائما ما يسعدنا أن نستضيف إخواننا أمير تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر".

وأضاف: "لقد أجرينا تبادلا مثمرا للآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. جيراننا هم أولويتنا".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصل أمس الأربعاء إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية إلى إيران.

وكانت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء ( إرنا) ذكرت أمس أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقام استقبالا رسميا لأمير دولة قطر في مجموعة سعد اباد التاريخية – الثقافية بطهران، مشيرة إلى أن الجانبين عقدا بعد هذه المراسم اجتماعا خاصا.



