أعلن مسئولون، اليوم الخميس، مقتل سيدتين جراء هجوم بسكين في متجر بجمهورية التشيك.

وأكدت الشرطة، أنها اعتقلت مشتبها به طعن السيدتين في متجر بمدينة هراديك كرالوف التشيكية، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق براغ صباح اليوم الخميس.

وقالت الشرطة في البداية، إن السيدتين تعرضتا للإصابة، وإن إحداهما في حالة خطيرة، لكنها أعلنت لاحقا مقتل الضحيتين، ولم يتم تحديد هويتهما.

وأضافت أنها اعتقلت المشتبه به، وهو مواطن تشيكي يبلغ من العمر 16 عاما، بعد نحو 10 دقائق من وقوع الهجوم على بعد كيلومتر واحد من موقع الحادث.

وقالت الشرطة، إنها عثرت على سكين في مكان قريب.

وأضافت الشرطة، أن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد خطر على الجمهور، ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى على الفور.