المشدد 15 عاما لميكانيكي لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لميكانيكي موتوسيكلات مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة لاتهامه بخطف طفلة مستغلا مرضها وقلة إدراكها، والتعدى عليها تحت تهديد السلاح.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31007 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3320 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد س م"، 20 سنة، ميكانيكى موتوسيكلات، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، خطف الطفلة المجنى عليها "ج ع د"، 13 سنة، وذلك عن طريق التحايل مستغلا صغر سنها وقلة إدراكها وظروفها المرضية بأن استدرجها واهما أيتها بمساعدتها فى شراء أغراضها، وقام بإقصائها عن أعين ذويها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على الطفلة المجنى عليها وذلك عن طريق القوة حيث اشهر بوجهها سلاحا أبيض "مطواة"، مهددا إياها بالإيذاء وتمكن بتلك الوسيلة من التعدي عليها، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.