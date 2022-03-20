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اقترب دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا من النهاية بعدما خاضت الفرق خمس مباريات وتتبقى الجولة السادسة والأخيرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المريخ السوداني بنتيجة 3-1، في المباراة التي استضافها ستاد السلام، ليفض الشراكة مع الفريق السوداني ومواطنه الهلال في المجموعة الأولى التي حسم التأهل فيها فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعدما احتل الصدارة برصيد 13 نقطة.

فيما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وخلفه الهلال السوداني برصيد 4 نقاط، وأخيرا المريخ متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.

كما ودع الزمالك منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد الإخفاق في خطف بطاقة العبور من دور المجموعات.

وفي المقابل، حسمت 7 فرق التأهل مع انتهاء الجولة الخامسة من دور المجموعات، للدور الربع النهائي.

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى:

صن دوانز (جنوب إفريقيا)

المجموعة الثانية:

الرجاء (المغرب)

وفاق سطيف (الجزائر)

المجموعة الثالثة:

الترجي (تونس)

شباب بلوزداد (الجزائر)

المجموعة الرابعة:

بترو أتليتيكو (أنجولا)

الوداد (المغرب)