سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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شهدت الحالة المرورية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، سيولة مرورية في جميع المحاور والطرق والميادين الرئيسية بالمحافظتين.

إذ شهدت محافظة الجيزة في الشوارع والطرق الرئيسية والمحاور والميادين حالة من السيولة المرورية وخاصة بالمناطق المهمة كمدينة 6 أكتوبر، وبخاصة في الأحياء وشارع المحور المركزي.

فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ طفيف في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة والتي لم تشهد تكدسات وإنما حركة مرورية بطيئة فقط.

كما شهدت الكباري الرئيسية بالقاهرة والجيزة، سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

كما شهدت محافظة القاهرة انتظاما في حركة المرور على الرغم من وجود حالة من السيولة المرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما شهدت أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

فيما شهدت المحافظتان انتشارا لرجال المرور بإدارتي مرور القاهرة والجيزة بالشوارع الرئيسية والمهمة وبالمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية في أوقات الذروة الصباحية ومنع ظهور أي تكدسات مرورية وإزالة العوائق أمام حركة المرور.