ريهام عبدالغفور تطالب بمحاسبة من انتهكوا خصوصيتها في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، جمهورها المتابع لحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نص المادة 19 لقانون تنظيم الصحافة والإعلام "180 لسنة 2018"؛ بعد انتهاك خصوصيتها في العرض الخاص لفيلمها الجديد "خريطة رأس السنة".

ونصت المادة على أنه: "يُحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبارا كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنا فى أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية".

وقالت ريهام، في منشورها: "المادة 19.. تصوير لقطات (مُخلّة) لفنان أخطر حالة قانونيا".

وتابعت: حتى لو في مكان عام، المصور صحفي، الشخص مشهور.. المساءلة قائمة إذا كانت اللقطة تمس الكرامة أو تُستخدم للإثارة، أو لا تخدم خبرا ذا قيمة عامة حقيقية".

وأردفت: "الصحفي قد يُحاسب وفقا لقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، والمساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين".

جاء المنشور تعقيبا على ما تعرضت له الفنانة ريهام عبدالغفور؛ حيث تم التقاط صورة لها بزاوية معينة، ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الرأي العام ضدها لتصدر التريند وتحقيق مكاسب رخيصة.

ودفعت الواقعة، الفنانة لأن "تلعن" اليوم الذي تم فيه اختراع الهاتف المحمول المزود بكاميرا؛ حيث كتبت عبر حسابها بفيسبوك: "كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات، أعطت الفرصة لشوية كائنات تتغذى على أهداف رخيصة".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، ومجلس إدارتها، بيانا أكدت فيه أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسئولة تقوم بتشويه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشددة على أن النقابة بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك الوقائع.

وأشار النقيب، إلى أن ما حدث مؤخرا، وعلى رأسه الواقعة التي طالت النجمة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزا صارخا وغير مقبول، ويمثل إساءة مباشرة لصورة الفن المصري ومكانته.

وأكد في بيانٍ له: "لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون دون تهاون أو مجاملة"، موضحا أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادا أو صفحات أو منصات رقمية.

ووجه نقيب المهن التمثيلية، دعوة صريحة إلى أصحاب المواقع والمؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة؛ للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف هذا الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة المصرية.

وأكدت النقابة، أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكدة استمرارها في حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكل السبل القانونية، واتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية.