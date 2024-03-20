رياضة كفر الشيخ تنظم مسابقات دينية لحفظ القرآن الكريم ودورات تدريبية لريادة الأعمال

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من الفعاليات بمراكز الشباب، منها "مسابقات لحفظ القرآن الكريم، ودورة تدريبية لريادة الأعمال، بالإضافة لفعاليات الدورات الرمضانية لكرة القدم وأنشطة رمضانية ليلية متنوعة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

ونظم مركز شباب مدينة قلين التابع لإدارة شباب قلين، المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم بحضور 60 متسابقًا، ليتنافسوا جميعا على خمس مستويات «حفظ ثلاثة أجزاء، حفظ خمسة أجزاء، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ نصف القرآن، وحفظ القرآن الكريم كاملاً»، بالإضافة للأحاديث النبوية الشريفة والابتهالات والإنشاد الديني، بحضور الشيخ ياسر ضرضر واعظ بالأوقاف.

كما اختتم مركز شباب دمرو التابع لإدارة شباب سيدي سالم، ومركز الخادمية التابع لإدارة شباب سيدي غازي فعاليات الدورة التدريبية للسيدات عن ريادة الأعمال، والتي تهدف تمكين السيدات اقتصاديا من خلال تدريبهم على اختيار أفكار المشروعات لتأهيلهم وإعدادهم لدخول سوق العمل الحر.

كما نظمت إدارة شباب بيلا بمركز خاطر، المسابقة الرياضية في تنس الطاولة للفتيات بمشاركة 20 فتاة من أعضاء مركز الشباب، والتي تعمل على تقوية العضلات والعظام، وعلى تعزيز صحة القلب، وتعزيز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

فيما استمرت الدورات الرمضانية لكرة القدم على ملاعب مراكز الشباب التابعة لإدارات الشباب الفرعية بفوة وسيدي غازي، والحامول وبلطيم ومطوبس وبيلا وقلين، وسيدى سالم وبلطيم وبرج البرلس، والرياض ودسوق، والتي تشهد إقبالا كبير للمشاركين والجمهور من عشاق كرة القدم، تستهدف استثمار طاقات الشباب وتحسين النمط الصحي للشباب، وذلك من خلال ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان له اليوم الأربعاء، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتقديم أفضل الخدمات للمترددين على مراكز الشباب سواء من خلال البنية التحتية للمراكز وإنشاء الملاعب أو تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في جذب النشء والشباب.

وتقام تلك الفعاليات بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية صبحي عبد العزيز مدير إدارة الشباب، ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وشريف السواق مدير إدارة مركز المعلومات.