السعودية: 70 فرقة ميدانية لتعقيم المسجد الحرام على مدار 24 ساعة وإغلاق 33 مسجداً مؤقتاً

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تجهيز أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مُمَثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، كثَّفت جهودها لتنفيذ خطتها المتعلقة بالتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته، على مدار الساعة باستخدام أكثر من 10 آلاف لتر من المطهرات لتعقيم جميع جنبات البيت العتيق؛ لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، حسن السويهري، أن الفرق الميدانية تستخدم أجهزة تعقيم حديثة وتقنيات عالية ومواد اختيرت بعناية فائقة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، وتركيب 70 كاميرات حرارية لعمليات الفحص البصري لقاصدي بيت الله الحرام، إضافة إلى توزيع الكمامات عليهم.

وفي سياق متصل، أغلقت السعودية، اليوم، 33 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِق من مساجد بجميع مناطق المملكة خلال 71 يوماً إلى 677 مسجداً، حيث جرى فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبيَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية -في تقرير نقلته وكالة الأنباء السعودية- أن المساجد المغلقة، ثمانية منها بمنطقة الرياض، رُصِد بها ثماني حالات إصابة، وسبعة مساجد بمنطقة القصيم رُصِد بها سبع حالات إصابة، وستة مساجد بمنطقة مكة المكرمة رُصد بها ست حالات إصابة، وأربعة مساجد بالمنطقة الشرقية رُصد بها أربع حالات إصابة، وثلاثة مساجد في كلٍ من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان رُصد بها ثلاث حالات إصابة في كلٍ منها، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 18 مسجدا، عشرة منها بمنطقة القصيم واثنين بالمناطق التالية: الرياض والشرقية وجازان، ومسجد بمنطقتي الحدود الشمالية وعسير، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.